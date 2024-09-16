Понедельник, 16 сентября, 2024

В Рязанской области метеорологическое лето продлится до 22 сентября

Автор: 7info7

Опубликовано

жара
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Метеорологическое лето в Центральной России, включая Рязанскую область, продлится 130 суток вместо обычных 99 и закончится 22 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

По прогнозам синоптика Евгения Тишковца, в понедельник и вторник по ночам воздух будет остывать до плюс 9 — плюс 12 градусов, а днем прогреется до 25 градусов. В среду также станет на градус прохладнее, а в четверг дневная температура понизится до плюс 20 — плюс 23 градусов.

В пятницу и субботу днем будет около плюс 20, а в воскресенье уже не выше плюс 16 — плюс 19 градусов. В выходные местами может пройти незначительный дождь.

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