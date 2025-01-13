В Рязанской области массово собирают опята и вешенки

В январе 2025 года по всей Рязанской области массово находят грибы. Своими урожаями жители делятся в группе «Грибы и грибники Рязанской области».

С 1 января участники группы рассказывают о находках. В основном грибники собирают опята и вешенки. Отмечают, что пакет грибов можно набрать минут за десять.

Интересно, что опята начинают расти, когда температура воздуха прогревается до +8 — +13 °C, а влажность воздуха достигнет 55–60%. Вешенки появляются после первых заморозков, лучше всего грибы растут в тёплую погоду с высокой влажностью.