Вторник, 28 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области «Лада» сбила 20-летнего пешехода

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Ухоловском районе Рязанской области пешеход получил травмы от наезда легковушки. Подробности привели в региональном главке МВД.

Всё произошло 27 февраля около 19:30 на 43-м километре трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород. По предварительным данным, 46-летний житель посёлка Ухолово за рулём «Лады Гранты» сбил пешехода – 20-летнего местного жителя.

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

По факту случившегося ведётся проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

В Рязанской области «Лада» сбила 20-летнего пешехода

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