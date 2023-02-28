В Рязанской области «Лада» сбила 20-летнего пешехода

В Ухоловском районе Рязанской области пешеход получил травмы от наезда легковушки. Подробности привели в региональном главке МВД.

Всё произошло 27 февраля около 19:30 на 43-м километре трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород. По предварительным данным, 46-летний житель посёлка Ухолово за рулём «Лады Гранты» сбил пешехода – 20-летнего местного жителя.

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

По факту случившегося ведётся проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.