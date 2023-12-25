В Рязанской области электричество вернули 78% ранее отключенных потребителей

В Рязанской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада. По состоянию на 8:00, электроснабжение восстановлено у 78% потребителей из числа тех, кто накануне пострадал из-за циклона. Об этом сообщил телеграм-канал регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

Всего в области сейчас работает 105 бригад и 151 единица техники. Дополнительно привлечена 21 бригада из других регионов.

Локальные нарушения электроснабжения полностью устранены в Михайловском, Захаровском, Скопинском, Милославском, Шацком, Путятинском, Чучковском, Сасовском, Ермишинском, Кадомском, Пителинском, Касимовском районах. Энергетики продолжают работать по индивидуальным заявкам потребителям.

Работы ведутся круглосуточно. Ситуация находится на особом контроле.