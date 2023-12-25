Понедельник, 25 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области электричество вернули 78% ранее отключенных потребителей

7info
spot_img

В Рязанской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада. По состоянию на 8:00, электроснабжение восстановлено у 78% потребителей из числа тех, кто накануне пострадал из-за циклона. Об этом сообщил телеграм-канал регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

Всего в области сейчас работает 105 бригад и 151 единица техники. Дополнительно привлечена 21 бригада из других регионов.

Локальные нарушения электроснабжения полностью устранены в Михайловском, Захаровском, Скопинском, Милославском, Шацком, Путятинском, Чучковском, Сасовском, Ермишинском, Кадомском, Пителинском, Касимовском районах. Энергетики продолжают работать по индивидуальным заявкам потребителям.

Работы ведутся круглосуточно. Ситуация находится на особом контроле.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах