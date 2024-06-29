В Рязанской области изменится расписание пригородных электропоездов

С 1 июля в Рязанской области временно изменят расписание некоторых пригородных поездов из-за ремонтно-путевых работ на нескольких участках.

Вот расписание «окон»:

На перегоне Чемодановка — Кораблино и на станции Чемодановка работы пройдут с 8:10 до 10:40 в период с 1 по 5 июля.

На участке Блок-пост 204 км — Стенькино-1 работы запланированы на 2 и 4 июля с 7:30 до 10:00.

На перегоне Старожилово — Денежниково работы пройдут с 11:50 до 14:20 8 июля, а также 10–12 июля.

Также на станции Шелухово 9 июля с 6:00 до 16:00 будут менять стрелочный перевод.

Обращаем внимание пассажиров: в указанные дни у некоторых пригородных поездов, которые курсируют между станциями Рязань-1 и Рыбное, Узуново, Сасово, Рязань-2 и Ряжск, а также Шилово — Касимов, изменится время отправления и прибытия.