Суббота, 29 июня, 2024

В Рязанской области изменится расписание пригородных электропоездов

Автор: 7info

Опубликовано

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С 1 июля в Рязанской области временно изменят расписание некоторых пригородных поездов из-за ремонтно-путевых работ на нескольких участках.

Вот расписание «окон»:

  • На перегоне Чемодановка — Кораблино и на станции Чемодановка работы пройдут с 8:10 до 10:40 в период с 1 по 5 июля.
  • На участке Блок-пост 204 км — Стенькино-1 работы запланированы на 2 и 4 июля с 7:30 до 10:00.
  • На перегоне Старожилово — Денежниково работы пройдут с 11:50 до 14:20 8 июля, а также 10–12 июля.

Также на станции Шелухово 9 июля с 6:00 до 16:00 будут менять стрелочный перевод.

Обращаем внимание пассажиров: в указанные дни у некоторых пригородных поездов, которые курсируют между станциями Рязань-1 и Рыбное, Узуново, Сасово, Рязань-2 и Ряжск, а также Шилово — Касимов, изменится время отправления и прибытия.

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