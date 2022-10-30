В Рязанской области ищут пропавшую пенсионерку

В рабочем посёлке Шилово пропала пожилая женщина. Галина Степановна Силина (Ромашкина) 1945 года рождения 30 октября не вернулась с прогулки. Информация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Приметы 77-летней женщины: рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Одежда: бежевый пуховик, тёмная шапка, чёрные сапоги.

Инфорг: Вера (Верася) 8 (920) 632-92-51.

Отмечается, что пропавшая не ориентируется в пространстве.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшей просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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