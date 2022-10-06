Четверг, 6 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области ищут пропавшего мужчину

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Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

62-летний Николай Алексеевич Шаршов пропал 28 сентября. Информация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, кудрявые, глаза серые, носит бороду.

Был одет в синюю рабочую зимнюю куртку со светоотражающими элементами на руках, серые штаны и дутые сапоги.

Любую информацию о возможном местонахождении мужчины просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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