Татьяна Проводина

В Рязанской области ищут пропавшего мужчину

Фото из группы Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

38-летний Слиженков Олег Васильевич пропал в Фёдоровке Тульской области 13 июля. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина может находиться на территории Рязанской области. Об этом сообщает Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Был одет в тёмную кофту и спортивные штаны.

Любую информацию о местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 или 112.

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