В Рязанской области ищут пропавшего 43-летнего мужчину

В Рязанской области пропал мужчина 1979 года рождения. Информация появилась в группе Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань ВКонтакте.

Местонахождение Худича Сергея Владимировича неизвестно с 16 сентября.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, лысый, глаза серые.

Одежда: куртка чёрная болоньевая, майка бирюзового цвета, штаны спортивные Adidas, бейсболка тёмная Nike, кроссовки тёмные с белой подошвой.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону дежурного отряда 7 (920) 980-21-71, 7 (4912) 51-21-71 или в полицию 112.