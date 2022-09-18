Воскресенье, 18 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области ищут пропавшего 43-летнего мужчину

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Фото из группы Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань ВКонтакте

В Рязанской области пропал мужчина 1979 года рождения. Информация появилась в группе Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань ВКонтакте.

Местонахождение Худича Сергея Владимировича неизвестно с 16 сентября.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, лысый, глаза серые.

Одежда: куртка чёрная болоньевая, майка бирюзового цвета, штаны спортивные Adidas, бейсболка тёмная Nike, кроссовки тёмные с белой подошвой.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону дежурного отряда 7 (920) 980-21-71, 7 (4912) 51-21-71 или в полицию 112.

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