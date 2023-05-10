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Среда, 10 мая, 2023

В Рязанской области ищут пропавшего 36-летнего мужчину

Татьяна Проводина
Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области

В Рязанской области ищут пропавшего мужчину 1987 года рождения. Информацию публикует Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Местонахождение 36-летнего Ярослава Ивановича Рыжего неизвестно с 1 мая 2023 года. Регионы возможного местонахождения – города Рязань и Белгород. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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