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В Рязанской области ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал подросток

Татьяна Проводина
Источник: сайт Госавтоинспекции Рязанской области

Следственное управление МВД по Рязанской области устанавливает очевидцев дорожной аварии, в которой пострадали два человека, включая подростка.

ДТП произошло 15 апреля 2023 года около 6 часов утра в Спасском районе на 5-м километре трассы Рязань – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш в направлении села Федотьево.

За рулём М2141 находился 16-летний житель Спасского района. Предварительно, он не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

Водитель и 15-летний пассажир авто были госпитализированы с травмами.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону 8 (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 к. 1, кабинет 19.

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