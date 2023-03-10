В Рязанской области готовятся запускать льготную ипотеку

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с гендиректором компании ДОМ.РФ Денисом Филипповым. Об итогах встречи он рассказал в своём telegram-канале.
На встрече также рассмотрели возможность использования инфраструктурных облигаций для привлечения средств на строительство инженерных сетей, соцобъектов и дорог.
В зоне внимания также оказались вопросы проектного финансирования строительства жилья, комплексное развитие территорий, реализация арендных проектов.
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