В Рязанской области готовятся запускать льготную ипотеку

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с гендиректором компании ДОМ.РФ Денисом Филипповым. Об итогах встречи он рассказал в своём telegram-канале.

– Готовим к запуску региональную программу льготного ипотечного кредитования. Мы долго работали над этим проектом. Льготная ипотека — одна из ключевых мер поддержки покупки жилья и стимулирования жилищного рынка, – рассказал он.

На встрече также рассмотрели возможность использования инфраструктурных облигаций для привлечения средств на строительство инженерных сетей, соцобъектов и дорог.

В зоне внимания также оказались вопросы проектного финансирования строительства жилья, комплексное развитие территорий, реализация арендных проектов.

– Согласовали ряд вопросов, начинаем совместные действия, – заявил Малков.