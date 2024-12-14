В Рязанской области ехавшие на ДТП сотрудники ДПС попали в аварию

14 декабря около 12:20 на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» произошло ДТП с участием патрульного автомобиля Госавтоинспекции и внедорожника «Шевроле Нива». Подробности случившегося сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительным данным, сотрудники полиции направлялись к месту предыдущей аварии с включёнными проблесковыми маяками. Из-за плохой видимости, вызванной низовой метелью, патрульный автомобиль «Хендай Солярис» столкнулся с припаркованной «Шевроле Нивой», за рулём которой находился житель Рязани.

В результате происшествия автомобили получили незначительные механические повреждения.

Пострадавших нет. Обстоятельства инцидента уточняются.