Суббота, 14 декабря, 2024
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В Рязанской области ехавшие на ДТП сотрудники ДПС попали в аварию

Дата публикации

Алексей Самохин

14 декабря около 12:20 на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» произошло ДТП с участием патрульного автомобиля Госавтоинспекции и внедорожника «Шевроле Нива». Подробности случившегося сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительным данным, сотрудники полиции направлялись к месту предыдущей аварии с включёнными проблесковыми маяками. Из-за плохой видимости, вызванной низовой метелью, патрульный автомобиль «Хендай Солярис» столкнулся с припаркованной «Шевроле Нивой», за рулём которой находился житель Рязани.

В результате происшествия автомобили получили незначительные механические повреждения.

Пострадавших нет. Обстоятельства инцидента уточняются.

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