В Рязанской области дорожники привели к нормативу 50 км федеральных трасс в юго-западной части региона, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Основной фронт работ, которые проводило подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, был сконцентрирован на автомобильной дороге Р-132 «Золотое кольцо».

В частности, в нынешнем дорожно-строительном сезоне специалисты завершили ремонт участка «Золотого кольца» с 554-го по 578-й км. В прошлом году был полностью выполнен первый этап работ на отрезке с 566-го по 578-й км, в этом – второй этап на участке с 554-го по 566-й км. Здесь заменили изношенную дорожную одежду, обновили элементы барьерного ограждения, а обочины укрепили отфрезерованным в ходе ремонта материалом, что делает производство работ более экологичным.

Помимо этого, на этой же федеральной трассе специалисты завершили восстановление защитных слоев покрытия общей протяженностью 36 км на участках с 528-го по 554-й км (от Рязани в направлении Михайлова) и с 599-го по 609-й км (у границы с Тульской областью). Для этих работ использовали новую для региона технологию с применением специального защитно-восстанавливающего состава, в котором, помимо битумно-полимерного вяжущего вещества, есть минеральный наполнитель, неорганические соединения и органический растворитель.

Это позволяет, с одной стороны, устранить дефекты, выровнять проезжую часть и восстановить шероховатость покрытия для лучшего сцепления колес с проезжей частью. А с другой – обеспечивает защиту покрытия от последующих разрушений, позволяя продлить срок службы дорожной одежды.

На другой федеральной трассе Р-22 «Каспий» дорожники тоже провели восстановление дорожного покрытия картами: работы проходили на небольших «захватках», протяженность каждой из которых от нескольких десятков метров до километра. В общей сложности было восстановлено 10 тыс. кв. м покрытия.