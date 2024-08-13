Вторник, 13 августа, 2024

В Рязанской области для приема жителей приграничных территорий Курской области организованы пункты временного размещения

Автор: 7info7

Опубликовано

Региональное министерство труда и социальной защиты населения информирует о том, что по поручению Губернатора Павла Малкова в Рязанской области развернуты пункты временного размещения для жителей приграничных территорий Курской области, вынужденно покинувших свои дома.
 
Пункты временного размещения расположены в Рязани и районах области.
 
По поручению губернатора Павла Малкова, всем гражданам, прибывающим самостоятельно или в составе организованных групп, в оперативном порядке будет предоставлена вся необходимая поддержка. Специалисты регионального министерства труда и социальной защиты проконсультируют по вопросам размещения, бытового устройства и получения единовременной материальной помощи. При необходимости будет оказана психологическая помощь.
 
Подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии»: +7 (4912) 513-610. Он работает в круглосуточном режиме.

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