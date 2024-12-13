Пятница, 13 декабря, 2024
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В Рязанской области численность русской выхухоли сократилась на 60%

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Валерия Мединская
Фото: Изображение от vladimircech на Freepik

В Рязанской области критически сократилась численность русской выхухоли. Об этом сообщает российский природоохранный фонд «Природа и люди» на основе исследований в рамках проекта «Русская выхухоль — позаботиться сегодня, чтобы не потерять завтра». 

Осенью 2024 года эксперты проекта провели переучет выхухолевых угодий в бассейне реки Оки. Мониторинг прошел в Калужской, Владимирской, Нижегородской и Рязанской областях. Именно эти регионы считаются самыми обширными для поселения зверька.

В ходе работ обследовано 158 пойменных водоемов за полтора месяца. Исследования показали, что на достаточно высоком уровне популяция выхухоли находится в национальном парке «Угра» в Калужской области. Объясняется это минимальным влиянием человека. 

Во Владимирской и Нижегородской областях численность сократилась на 17% (с 780 до 650 особей). Ученые уверены, что популяция увеличится в 7–10 раз, если вести борьбу с браконьерами, незаконно ловящими рыбу сетями.

Наиболее печальная ситуация сложилась в Рязанской области. Длительная осенняя засуха в течение последних 15 лет и отсутствие весенних паводков оказали сильное влияние на сокращение численности зверька. С 2009 года количество особей сократилось на 60% (с 1800 до 750). 

Интересно, что даже на территории Окского заповедника, где сохраняется охранный режим, численность выхухоли сократилась более чем в два раза. В связи с этим главная задача сейчас — восстановить пойменные угодья на территории заповедника.

«Проведение работ по выемке грунта и удалению растительности из пересохших водоемов (стариц) для восстановления их способности удерживать уровень воды, необходимый для обеспечения их полноводности летом и избегания полного промерзания зимой, уже запланировано фондом «Природа и люди» на эту зиму. С Партнерством для заповедников у нас заключено соглашение о сотрудничестве. Уверена, что объединение усилий пойдёт только на пользу делу сохранения русской выхухоли», — сказала координатор проектов природоохранного фонда «Природа и люди» Наталья Дронова.

Эксперты фонда уверены, что восстановить популяцию уникального вида поможет только постоянная охрана.

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