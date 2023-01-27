В Рязанской области будут поддерживать волонтёров науки

На базе Горьковской библиотеки в Рязани пройдёт Первая региональная Школа волонтёров науки «Внуки Циолковского». Проект победил в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодёжи.

Участниками Школы станут волонтёры из муниципальных образований Рязанской области и эксперты в сфере научного добровольчества. Мероприятие состоится с 8 по 10 февраля при поддержке регионального правительства, Федерального агентства по делам молодёжи и Совета молодых библиотекарей региона.

В рамках проекта в Рязанской области создадут комфортную среду для развития и популяризации деятельности волонтёров науки. В планах, в частности, поддержка научных проектов с участием добровольцев и повышение престижа научных профессий.

Школа призвана сформировать эффективную систему коммуникации между учёными, научными организациями и обществом. Также планируется создать долгосрочный план работы волонтёров науки региона.

Молодые люди от 18 до 35 лет смогут включиться в развитие научного добровольчества в Рязанской области, а действующие волонтёры науки – приобрести новые компетенции и опыт.