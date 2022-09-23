В Рязанской области будут модернизировать систему обращения с ТКО

Губернатор Павел Малков обсудил механизмы реализации в Рязанской области проекта в сфере обращения с ТКО с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Рабочее совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи 22 сентября.

Малков отметил: в Рязанской области ведётся большая работа по созданиюкомплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках нацпроекта «Экология». Мероприятия проводятся во взаимодействии с профильными департаментами Российского экологического оператора.В Рязанской области уже определяются земельные участки, на которых будут размещены новые объекты в рамках развития системы обращения с ТКО. Ведётся разработка перечня полигонов, подлежащих реконструкции. Эта работа должна быть завершена в октябре текущего года.

Всего же в рамках реализации федерального проекта в регионе до конца 2024 года планируется, в частности, создать 5 мусоросортировочных комплексов, провести реконструкцию 4 полигонов, создать участок компостирования ТКО, модернизировать 2 действующих объекта обработки. Это позволит обеспечить сортировку 100% ТКО, причем более половины будет подлежать утилизации, меньшая часть – захоронению. Общий объём инвестиций в проект составит более 3 млрд рублей.