В Рязанской области больше 36 км линий искусственного освещения построили с опережением сроков

На дорогах регионального значения в Рязанской области с опережением контрактных сроков завершилось строительство свыше 36 км линий искусственного электроосвещения. Работы шли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Светлее и безопаснее стало на самых оживлённых участках дорог в 23 населённых пунктах региона:

Прудские Выселки, Заречье 2, Прудская, Заречье 1 — Михайловский район;

Рожок, Стафурлово, Зименки, Хирино, Шахманово — Рязанский район;

Успенское — Скопинский район;

Большое Подовечье, Чернавские Выселки, Бугровка, Липяги, Чернава, Арцыбашевские Шахты-3 — Милославский район;

Унгор, Воропаевка, Летники, Береговое — Путятинский район;

Голенищево, Шеметово — Чучковский район;

Рабочий посёлок Ермишь.

Система управления наружным освещением (АСУНО) работает без непосредственного участия человека. Светильники включаются и выключаются за счёт датчиков по определённому алгоритму. Учитываются и погодные условия: в дождливую или пасмурную погоду график включения фонарей смещается в связи с ухудшением видимости дороги.

Светодиодные светильники потребляют минимальное количество электроэнергии, имеют долгий срок службы и комфортные рабочие характеристики для водителей и пешеходов.

Контракт на принципах жизненного цикла предполагает не только строительство и выполнение гарантийных обязательств, но также обслуживание возведённых линий.

Такой подход стимулирует повышение качества работ на всех стадиях их выполнения.