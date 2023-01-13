Пятница, 13 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области больше 36 км линий искусственного освещения построили с опережением сроков

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Фото с сайта Минтранса Рязанской области

На дорогах регионального значения в Рязанской области с опережением контрактных сроков завершилось строительство свыше 36 км линий искусственного электроосвещения. Работы шли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Светлее и безопаснее стало на самых оживлённых участках дорог в 23 населённых пунктах региона:

  • Прудские Выселки, Заречье 2, Прудская, Заречье 1 — Михайловский район;
  • Рожок, Стафурлово, Зименки, Хирино, Шахманово — Рязанский район;
  • Успенское — Скопинский район;
  • Большое Подовечье, Чернавские Выселки, Бугровка, Липяги, Чернава, Арцыбашевские Шахты-3 — Милославский район;
  • Унгор, Воропаевка, Летники, Береговое — Путятинский район;
  • Голенищево, Шеметово — Чучковский район;
  • Рабочий посёлок Ермишь.

Система управления наружным освещением (АСУНО) работает без непосредственного участия человека. Светильники включаются и выключаются за счёт датчиков по определённому алгоритму. Учитываются и погодные условия: в дождливую или пасмурную погоду график включения фонарей смещается в связи с ухудшением видимости дороги.

Светодиодные светильники потребляют минимальное количество электроэнергии, имеют долгий срок службы и комфортные рабочие характеристики для водителей и пешеходов.

Контракт на принципах жизненного цикла предполагает не только строительство и выполнение гарантийных обязательств, но также обслуживание возведённых линий.

Такой подход стимулирует повышение качества работ на всех стадиях их выполнения.

В Рязанской области больше 36 км линий искусственного освещения построили с опережением сроков

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