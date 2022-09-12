Понедельник, 12 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области безопасность мероприятий Единого дня голосования обеспечили более 3680 сотрудников органов внутренних дел

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Рязанской области в мероприятиях, связанных с проведением Единого дня голосования, были задействованы свыше 3680 сотрудников органов внутренних дел.

На избирательных участках правопорядок охраняли также сотрудники регионального Управления Росгвардии и частных охранных организаций, – сообщает УМВД по Рязанской области.

Нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, допущено не было. После того, как участки для голосования закрылись, сотрудники полиции обеспечили безопасную транспортировку документов и бюллетеней в территориальные избиркомы.

Полицейские, которые находились на службе в Единый день голосования, также смогли реализовать свои избирательные права.

В Рязанской области безопасность мероприятий Единого дня голосования обеспечили более 3680 сотрудников органов внутренних дел
В Рязанской области безопасность мероприятий Единого дня голосования обеспечили более 3680 сотрудников органов внутренних дел
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