В Рязанской области безопасность мероприятий Единого дня голосования обеспечили более 3680 сотрудников органов внутренних дел

В Рязанской области в мероприятиях, связанных с проведением Единого дня голосования, были задействованы свыше 3680 сотрудников органов внутренних дел.

На избирательных участках правопорядок охраняли также сотрудники регионального Управления Росгвардии и частных охранных организаций, – сообщает УМВД по Рязанской области.

Нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, допущено не было. После того, как участки для голосования закрылись, сотрудники полиции обеспечили безопасную транспортировку документов и бюллетеней в территориальные избиркомы.

Полицейские, которые находились на службе в Единый день голосования, также смогли реализовать свои избирательные права.