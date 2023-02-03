В Рязанской области беременным жёнам участников СВО и мобилизованных назначат пособие

В Рязанской области беременным жёнам участников специальной военной операции и мобилизованных граждан намерены назначить выплату. Соответствующий проект закона опубликовало региональное правительство.

Речь идёт о пособии в размере 10 тысяч рублей. Выплачивать его будут ежемесячно. Право на получение льготы у женщин сохранится в случае гибели бойца.

Также в документе прописаны меры поддержки по отдыху и оздоровлению, внеочередному и бесплатному предоставлению социальных услуг для всех участников СВО и членов их семей.

В законопроекте разъясняется, что новые меры поддержки будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года.