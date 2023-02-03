Пятница, 3 февраля, 2023
7info7

В Рязанской области беременным жёнам участников СВО и мобилизованных назначат пособие

На главнуюНовости Рязани
Изображение от yanalya на Freepik

В Рязанской области беременным жёнам участников специальной военной операции и мобилизованных граждан намерены назначить выплату. Соответствующий проект закона опубликовало региональное правительство.

Речь идёт о пособии в размере 10 тысяч рублей. Выплачивать его будут ежемесячно. Право на получение льготы у женщин сохранится в случае гибели бойца.

Также в документе прописаны меры поддержки по отдыху и оздоровлению, внеочередному и бесплатному предоставлению социальных услуг для всех участников СВО и членов их семей.

В законопроекте разъясняется, что новые меры поддержки будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации