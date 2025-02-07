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Происшествия

В Рязанской области арестован обвиняемый в разбойном нападении 2012 года

Алексей Самохин

Суд заключил под стражу 35-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в разбойном нападении с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, в августе 2012 года в одном из населённых пунктов Рыбновского района обвиняемый вместе с сообщниками напал на 61-летнего местного жителя. Преступники применили ножи, тяжело ранив потерпевшего, после чего похитили деньги и ценные вещи и скрылись.

Сразу после нападения злоумышленник покинул территорию России, но спустя годы вернулся, рассчитывая избежать ответственности.

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В ходе оперативных мероприятий его личность была установлена, и он был задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются соучастники преступления.

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