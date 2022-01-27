В Рязанской области активно распространяется «омикрон»

На заседании областной Думы в среду, 26 января, заслушали информацию руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ларисы Сараевой о текущей ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.
Сараева рассказала, что количество случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за истекшие две недели увеличилось в три раза.
Рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах. Показатель тестирования достиг 300 на 100000 населения.
Также глава ведомства сообщила, что в настоящее время на территории региона наблюдается распространение штамма «омикрон» и отмечается чрезвычайно высокий уровень его заразности.
По ее словам, отменить в регионе действующие на сегодняшний день ограничения станет возможным по достижении 80% уровня вакцинации. Пока показатель не превышает 53%.
Принято решение, в соответствии с которым до 10 февраля на рязанских предприятиях уровень вакцинации сотрудников необходимо довести до 80%.
По данным Роспотребнадзора, 8 юрлиц пока не обеспечили требуемый уровень вакцинации. В рамках обсуждения вопроса депутаты задали интересующие их вопросы. По итогам рассмотрения представленной информации председатель областной Думы Аркадий Фомин обратился с поручениями к депутатскому корпусу.
Аркадий Фомин подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса обостряется и необходимо подойти к этому периоду подготовленными.