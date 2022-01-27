В Рязанской области активно распространяется «омикрон»

На заседании областной Думы в среду, 26 января, заслушали информацию руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ларисы Сараевой о текущей ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Сараева рассказала, что количество случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за истекшие две недели увеличилось в три раза.

Рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах. Показатель тестирования достиг 300 на 100000 населения.

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Также глава ведомства сообщила, что в настоящее время на территории региона наблюдается распространение штамма «омикрон» и отмечается чрезвычайно высокий уровень его заразности.

По ее словам, отменить в регионе действующие на сегодняшний день ограничения станет возможным по достижении 80% уровня вакцинации. Пока показатель не превышает 53%.

Принято решение, в соответствии с которым до 10 февраля на рязанских предприятиях уровень вакцинации сотрудников необходимо довести до 80%.

По данным Роспотребнадзора, 8 юрлиц пока не обеспечили требуемый уровень вакцинации. В рамках обсуждения вопроса депутаты задали интересующие их вопросы. По итогам рассмотрения представленной информации председатель областной Думы Аркадий Фомин обратился с поручениями к депутатскому корпусу.

– Я прошу вас активизировать работу в округах в части оказания возможной помощи районным больницам и фельдшерским пунктам. Такой опыт у депутатского корпуса есть. Необходимо поддержать работу волонтеров, помочь им выстроить взаимодействие с медицинскими учреждениями по доставке лекарств амбулаторным пациентам, – сказал он. – Кроме того, прошу уделить особое внимание людям, нуждающимся в поддержке. Это наши ветераны, пожилые граждане и больные с хроническими заболеваниями. Нужно помочь им в доставке продуктов и предметов первой необходимости.

Аркадий Фомин подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса обостряется и необходимо подойти к этому периоду подготовленными.