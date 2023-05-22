Понедельник, 22 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области 9 из 43 выпускников школ из новых регионов России пройдут ГИА

7info7

В этом году выпускники 9-ых и 11-ых классов из новых регионов Российской Федерации, принятые на обучение в российские школы в 2021-2022 годах, могут не сдавать государственную итоговую аттестацию. Об этом сообщила министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина на брифинге 22 мая.

По приказу Минпросвещения России и Рособрнадзора выпускники российских школ из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях имеют право получить документ об образовании на основе промежуточной аттестации, без прохождения ГИА.

На территории Рязанской области обучаются 43 выпускника из новых регионов, 20 — учащиеся 11 классов. Правом прохождения ГИА воспользовались лишь 9 учеников одиннадцатых классов, остальные выпускники пройдут аттестацию в форме промежуточной.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Десятки домов в рязанской Горроще останутся без горячей воды на две недели с 23 мая

Причина — проведение плановых работ на объектах теплоснабжения.

 Прекрасный мир Геннадия Филина

Сейчас «Feelin’s» – это международный проект, солистом которого является известный итальянский вокалист Boris Savoldelli. С 2007 года коллектив сотрудничает с Народным артистом России саксофонистом Игорем Бутаном, в издательской компании которого изданы 3 совместных альбома. Всего дискография Feelin’s насчитывает 10 альбомов.

Тысячу петуний и бархатцев высадили нефтяники на Первомайском проспекте

Цветы появились более чем на 70 клумбах по обеим сторонам проспекта от остановки Дом художника до Вокзальной улицы.

В Рязани разыскивают 16-летнего подростка

Подросток пропал 19 мая.

Невменяемый мужчина задушил знакомую и спрятал в колею от колёс сельхозтехники

Весной 2023 года оперативники получили информацию о причастности к убийству 38-летнего мужчины.

Губернатор Белгородской области заявил о массированной информационной атаке

Цель атаки, по словам Гладкова, вызвать панику на фоне массированного обстрела Грайворонского района.

В ДТП под Рязанью погиб водитель квадроцикла

Всё случилось 21 мая приблизительно в 22.50 в Рязанском районе на 20-м километре автодороги «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов».

Более 70 человек приняли участие в старте нового сезона рыбатлона в Рязани

Беговой круг на данном водоеме был небольшим — примерно 1 км — поэтому с бегом справились все без исключения, даже дети и пенсионеры.

Конец весны 2023-го запомнят все: популярный астролог предрекла тревожное событие

Произошедшее сильно повлияет на Россию.

Россиянам напомнили, как отдыхаем 12 июня и кому придётся выйти на работу в праздничные дни

День России — праздничный день, поэтому наступят длинные выходные.

Специалисты рассказали, как меньше потеть в жару

В жару стоит скорректировать свои некоторые привычки.

В Рязани у Николо-Ямского храма засняли масштабный крестный ход

За священнослужителями следуют десятки верующих.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации