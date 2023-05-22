В Рязанской области 9 из 43 выпускников школ из новых регионов России пройдут ГИА

В этом году выпускники 9-ых и 11-ых классов из новых регионов Российской Федерации, принятые на обучение в российские школы в 2021-2022 годах, могут не сдавать государственную итоговую аттестацию. Об этом сообщила министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина на брифинге 22 мая.

По приказу Минпросвещения России и Рособрнадзора выпускники российских школ из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях имеют право получить документ об образовании на основе промежуточной аттестации, без прохождения ГИА.

На территории Рязанской области обучаются 43 выпускника из новых регионов, 20 — учащиеся 11 классов. Правом прохождения ГИА воспользовались лишь 9 учеников одиннадцатых классов, остальные выпускники пройдут аттестацию в форме промежуточной.