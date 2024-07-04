Четверг, 4 июля, 2024

В Рязанской области 740 выпускников решили пересдать ЕГЭ, чтобы улучшить баллы

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ryazan.gov.ru

Министерство образования Рязанской области рассказало о проведении резервных дней пересдачи ЕГЭ 4 и 5 июля. Это мероприятие, впервые организованное по новым правилам, основанным на поручении Президента РФ В. В. Путина, дает выпускникам возможность улучшить свои результаты до конца приемной кампании в вузы.

На пересдачу подали заявление около 740 человек: 550 — на 4 июля, и почти 190 — на 5 июля. Одиннадцатиклассники региона пересдают экзамены по десяти предметам, наиболее популярными из которых стали русский язык, обществознание, информатика, химия и биология. Результаты будут известны до 16 июля.

В этом году школу в Рязанской области окончили около 4 тысяч человек, из них свыше 400 получили золотые медали, около 300 — серебряные.

Максимальные 100 баллов по различным дисциплинам набрали 32 выпускника.

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