В Рязанской области 740 выпускников решили пересдать ЕГЭ, чтобы улучшить баллы

Министерство образования Рязанской области рассказало о проведении резервных дней пересдачи ЕГЭ 4 и 5 июля. Это мероприятие, впервые организованное по новым правилам, основанным на поручении Президента РФ В. В. Путина, дает выпускникам возможность улучшить свои результаты до конца приемной кампании в вузы.

На пересдачу подали заявление около 740 человек: 550 — на 4 июля, и почти 190 — на 5 июля. Одиннадцатиклассники региона пересдают экзамены по десяти предметам, наиболее популярными из которых стали русский язык, обществознание, информатика, химия и биология. Результаты будут известны до 16 июля.

В этом году школу в Рязанской области окончили около 4 тысяч человек, из них свыше 400 получили золотые медали, около 300 — серебряные.

Максимальные 100 баллов по различным дисциплинам набрали 32 выпускника.