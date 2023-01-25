В Рязанской области 26 января ожидается от ноля до минус 5 градусов

В четверг, 26 января, жителей Рязанского региона ждёт облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Прогноз синоптиков публикует ГУ МЧС по области.

На дорогах сохранится гололедица. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с.

Ночная температура на территории региона прогнозируется от 5 до 10 градусов мороза, дневная – от ноля до минус 5 градусов.

По данным центра погоды «Фобос», атмосферное давление в Рязани 26 января останется повышенным – 754 миллиметра ртутного столба.