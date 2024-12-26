В Рязанской области 25 декабря произошло 33 ДТП

В Рязани в среду, 25 декабря, около 20:40 напротив дома №24 на улице Бронной столкнулись два автомобиля марки «Рено Логан». Об этом сообщает региональное УМВД.

За рулем машин находились 61-летний мужчина и 41-летняя женщина, оба жители Рязани. Водители получили травмы, понадобилась помощь медработников.

В Рязанской области 25 декабря произошло 33 дорожно-транспортных происшествия. Сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 254 нарушения ПДД. Один факт управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Более 50 нарушений «тонировки» автотранспорта, обнаружено 20 нарушений у водителей грузовых автомобилей.