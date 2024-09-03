В Рязанской области 2 сентября открылись новая школа и детский сад

В понедельник, 2 сентября, в селе успенское Скопинского района Рязанской области открылись новые школа и детский сад. О радостном событии сообщила районная администрация.

Гостями торжественной церемонии стали представители власти. Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов преподнес сертификат на покупку легкового автомобиля для школы, глава районной администрации Александр Боков сертификат на приобретение набора техники для благоустройства территории успенской школы и сертификат на приобретение детской игровой площадки для дошкольного учреждения.

Особое внимание в этот день было приковано к виновникам торжества — первоклассникам. Они получили подарки от представителей местной власти.

Много слов благодарности на торжественной линейке было сказано тем, кто внес свой вклад в строительство новой школы и детского сада.

В 2023 году на территории села начались первые подготовительные работы по строительству. Мероприятия стали доступными благодаря участию в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Оба образовательных учреждения имеют всю необходимую материально-техническую базу, оснащены современным оборудованием для обеспечения качественного учебного и воспитательного процесса.