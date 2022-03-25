В Рязанской НПК выбирают «Лучших по профессии»

В Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») стартовал локальный этап смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2022». Конкурс проводится в несколько этапов: отборочный (по участкам и цехам), локальный (заводской), финальный (корпоративный).

В ходе отборочного этапа прошла проверка теоретических знаний конкурсантов – им предстояло пройти тестирование. Участие в нём приняли более 400 работников нефтезавода. Лидеры в каждой из номинаций направлены для участия в локальном этапе.

В конкурсе принимают участие представители различных профессий: операторы установок, товарные операторы, электромонтёры, прибористы, лаборанты, слесари, машинисты. Первыми на локальном этапе свои навыки и умения представили прибористы. Они на время настраивали регулирующий клапан, программировали барьер искробезопасности и программировали регистратор сбора данных.

Машинисты подготавливали к пуску оборудование, запускали, а затем останавливали его. Электромонтёры проводили сборку схемы управления асинхронным электродвигателем с обеспечением его прямого пуска и реверса со световой индикацией и измерением тока и линейного напряжения.

Операторам технологический установок предстояло подготовить к пуску и запустить центробежный насос Н-1 в работу, осуществить переход с работающего насоса Н-1 на резервный насос Н-2 и остановить насос Н-1.

Чуть позже участие в конкурсе примут участники и других номинаций. Лучшие из них представят Рязанскую НПК в финальном этапе корпоративного конкурса, где соберутся лучшие по профессии со всех дочерних обществ «Роснефти» блока нефтепереработка и нефтехимия.

Впечатлениями о ходе локального этапа конкурса «Лучший по профессии-2022» поделилась заместитель гендиректора предприятия по персоналу и социальным программам РНПК Наталия Балась:

— В бизнесе настоящий успех возможен там, где вся команда работает на общий результат, а в команде работают профессионалы, на которых равняются молодые кадры. Конкурсы профессионального мастерства организуются с целью распространения передового опыта, направлены на повышение престижности рабочих профессий, выявления и поощрения инициативных и перспективных работников, способствуют популяризации профессий, — отметила она.