В рязанской квартире, из окна которой выпала 13-летняя школьница, проходила вписка с алкоголем

В квартире дома на улице Полетаева в Рязани, из окна которой вечером 7 декабря выпала школьница, проходила подростковая вечеринка. Об этом пишет издание ya62 со ссылкой на собственный источник.

13-летняя девочка распивала вместе со сверстниками алкоголь. К несчастью, вписка завершилась плачевно.

Выпавшая из окна школьница выжила, но получила серьёзные травмы. У неё диагностировали сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей таза, закрытую травму живота, ушиб грудной клетки. Сейчас подросток проходит лечение детской ОКБ.

По словам источника, девочка состоялась на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Обстоятельства падения описывают так:

— На квартире были все пьяные. Она ушла с квартиры к мальчику какому-то, взяв с собой бутылку алкоголя… Через полтора часа девочка вернулась. Обратно её на улицу уже не выпускали. Потом школьница пошла на балкон, — рассказал собеседник издания.

Отметим, что уже вторые выходные подряд в Рязани с подростками, которые проводят время на вечеринках, случаются трагедии. На прошлой неделе в подъезде многоэтажки в военном городке в Дягилеве погибла девушка-подросток. Она была на вписке, где, по словам источника, употребляли алкоголь и наркотики.