Вторник, 3 декабря, 2024
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Появилась новая информация о гибели 15-летней школьницы в Рязани

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Алексей Самохин
Фото: t.me/umvd62

Скончавшаяся в Рязани 15-летняя школьница перед смертью находилась в квартире в компании из шести человек, сообщает портал YA62.ru, ссылаясь на источник.

Напомним, труп девушки обнаружили в подъезде жилого дома в Дягилевском военном городке Рязани.

По данным источника, ЧП случилось в ночь на субботу, 30 ноября. Компания из 6 человек, четверо из которых — несовершеннолетние, употребляла спиртное, затем начали принимать наркотики.

Девушка в тот вечер с кем-то переписывалась, плакала, психовала. В очередной раз, «когда все по чуть-чуть этой наркоты нюхали, она очень много вдохнула».

После этого школьница начала засыпать, посинела. Находившиеся с ней начали тормошить девочку, растирать. Несовершеннолетние, у которых не было возможности позвонить, просили хозяйку квартиры вызвать скорую помощь. Она сообщила, что вызвала медиков и попросила гостей уйти, чтобы не было проблем с полицией.

Когда люди ушли, хозяйка с другом вынесла девушку в подъезд, где позднее обнаружили уже труп.

Ранее о том, что школьница перед смертью находилась на вписке сообщил telegram-канал «Топор Рязань».

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