В Рязанской детской ОКБ работает новый электромиограф

В детской ОКБ Рязани впервые в области стали применять электромиограф для диагностики патологий нервной системы, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Прибор позволяет замерить электрическую активность при сокращении мышц. Полученная информация помогает узнать, поражена ли нервная система пациента.
Новое компьютерное оборудование, поступившее в клинику, фиксирует минимальные значения электрических импульсов, что вместе с другими показателями клинической картины помогает точно установить диагноз.
Исследование проводится амбулаторно, на замеры требуется 30-40 минут, после специалист расшифровывает данные.
Новое оборудование для детской ОКБ приобретено, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения