-8.6 C
Рязань
Среда, 19 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости РязаниМедицина

В Рязанской детской ОКБ работает новый электромиограф

7info

В детской ОКБ Рязани впервые в области стали применять электромиограф для диагностики патологий нервной системы, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Прибор позволяет замерить электрическую активность при сокращении мышц. Полученная информация помогает узнать, поражена ли нервная система пациента.

Новое компьютерное оборудование, поступившее в клинику, фиксирует минимальные значения электрических импульсов, что вместе с другими показателями клинической картины помогает точно установить диагноз.

— Электромиограф стал незаменимым помощником врачей, работающих с патологиями нервной системы у детей, — говорится в сообщении.

Реклама

Исследование проводится амбулаторно, на замеры требуется 30-40 минут, после специалист расшифровывает данные.

Новое оборудование для детской ОКБ приобретено, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,882ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img