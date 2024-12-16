В рязанской больнице впервые провели операцию на околощитовидной железе без разреза на шее

В Рязанской городской клинической больнице №11 провели операцию на околощитовидной железе. Об этом медучреждение сообщает в своей группе ВКонтакте.

Раньше врачи оперировали пациентов с данным заболеванием с помощью разреза длинной в 1,5 см на шее. Через разрез удаляли опухоли щитовидной железы и околощитовидной железы. После операции всегда оставался рубчик.

Какой останется рубчик у пациента после врачебного вмешательства, зависит от техники самой операции и типа шва, а также от способности организма к рубцеобразованию. Врачи хирургического отделения №2 ГКБ №11 провели трансоральную эндоскопическую операцию, чтобы избежать даже микроразрезов.

«Разрезы делаются в полости рта, под губой. Под контролем видеокамеры находится пораженный участок и извлекается. Никаких дополнительных разрезов не делается. Опухоль у пациентки была небольшая, 2х1 см, она удалилась через ротовую полость. Если новообразование большого размера, то приходится делать небольшой разрез в подмышечной области», — сообщает о ходе операции Анатолий Донюков, заведующий Вторым хирургическим отделением ГКБ N°11.

Главврач больницы Роман Васин отметил, что данный тип операции планируют поставить в медучреждении на поток. Важно помнить, что данное хирургическое вмешательство можно провести не всем пациентам с новообразованием щитовидной железы в силу анатомического строения лицевого черепа и от характера и размера патологического очага.