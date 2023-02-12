В рязанской больнице №11 заработал кабинет комплексного уродинамического исследования

В больнице №11 города Рязани открылся кабинет комплексного уродинамического исследования (КУДИ). Об этом сообщает региональный минздрав.

Комплексное уродинамическое исследование — одно из эффективных урологических обследований, в частности, важный диагностический инструмент в нейроурологии. Цель такого обследования – определить функциональное состояние мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. На сегодняшний день это самый точный и эффективный способ установления причин нарушений мочеиспускания.

КУДИ состоит из нескольких процедур: заполнение дневника мочеиспускания в течение 72 часов, урофлоуметрия, цистометрия, профилометрия и давление-поток.

Показания для исследования:

· любые расстройства мочеиспускания, не связанные с наличием мочевой инфекции;

· нейрогенные расстройства мочевого пузыря;

· опущение стенок влагалища и матки (пролапс гениталий);

· затруднённое мочеиспускание;

· недержание мочи.

Исследование позволяет правильно подобрать лечение и дать прогноз на результат операции.

Исследование также проводят:

· всем пациентам перед планируемым оперативным лечением по поводу заболевания предстательной железы;

· больным с сахарным диабетом с нарушением функции мочевого пузыря;

· детям с нейрогенным мочевым пузырём;

· неврологическим пациентам с нейрогенным расстройством нижних мочевых путей.

Главврач ГКБ №11 Роман Васин отметил, что это первый кабинет комплексного уродинамического исследования в Рязанской области и оснащён он в соответствии с самыми высокими стандартами современной медицины.

Роман Васин: «Уже за короткое время мы смогли оценить его преимущества: в кабинете КУДИ уже проведено более 100 исследований. Это говорит о том, насколько необходимым и важным шагом стало появление кабинета КУДИ для улучшения урологической помощи в нашем регионе»