В рязанской больнице №11 заработал кабинет комплексного уродинамического исследования

В больнице №11 города Рязани открылся кабинет комплексного уродинамического исследования (КУДИ). Об этом сообщает региональный минздрав.
Комплексное уродинамическое исследование — одно из эффективных урологических обследований, в частности, важный диагностический инструмент в нейроурологии. Цель такого обследования – определить функциональное состояние мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. На сегодняшний день это самый точный и эффективный способ установления причин нарушений мочеиспускания.
КУДИ состоит из нескольких процедур: заполнение дневника мочеиспускания в течение 72 часов, урофлоуметрия, цистометрия, профилометрия и давление-поток.
Показания для исследования:
· любые расстройства мочеиспускания, не связанные с наличием мочевой инфекции;
· нейрогенные расстройства мочевого пузыря;
· опущение стенок влагалища и матки (пролапс гениталий);
· затруднённое мочеиспускание;
· недержание мочи.
Исследование позволяет правильно подобрать лечение и дать прогноз на результат операции.
Исследование также проводят:
· всем пациентам перед планируемым оперативным лечением по поводу заболевания предстательной железы;
· больным с сахарным диабетом с нарушением функции мочевого пузыря;
· детям с нейрогенным мочевым пузырём;
· неврологическим пациентам с нейрогенным расстройством нижних мочевых путей.
Главврач ГКБ №11 Роман Васин отметил, что это первый кабинет комплексного уродинамического исследования в Рязанской области и оснащён он в соответствии с самыми высокими стандартами современной медицины.
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