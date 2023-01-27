Пятница, 27 января, 2023
Татьяна Проводина

В рязанской библиотеке прошла встреча с читателями

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Фото МБУК "Рязанский музей путешественников"

В библиотеке-филиале №9 имени П.Н. Васильева МБУК «ЦБС г. Рязани» состоялась встреча с читателями разных возрастов. Рязанцы познакомились с обновлённой библиотекой, особенностями работы и мероприятиями для посетителей.

Главный методист Рязанского музея путешественников Пётр Завишо прочитал лекцию «В лета 6603 заложен бысть»: древний Переяславль Рязанский».

Послушать рассказ о становлении родного города «в начале времён» пришли школьники, взрослые читатели и пожилые люди. Собравшиеся познакомились с основными версиями исследователей по поводу основания Переяславля Рязанского, исторической обстановкой в Киевской Руси конца XI века – периода, когда, исходя из знаменитой записи в «Следованной Псалтири», был заложен город. Лектор привёл данные из трудов знаменитых учёных, в том числе Дмитрия Ивановича Иловайского, автора книги «История Рязанского княжества».

В ходе лекции читатели задали ряд вопросов, связанных с историческим прошлым родного города.

В рязанской библиотеке прошла встреча с читателями

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