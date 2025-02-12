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Фото: УМВД по Рязанской области
Происшествия

В следственный изолятор пытались в обуви передать наркотики

Анастасия Мериакри

В Рязани в следственный изолятор пытались в обуви передать наркотики. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Сотрудники оперативного отдела СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области, в ходе досмотра посылки на имя содержащегося под стражей, нашли вещество, спрятанное ухищренным способом в обуви. Подозрительный белый порошок был скрыт в язычке левого зимнего ботинка.

Вещество изъяли и отправили на экспертизу, в ходе которой было установлено, что изъятый белый порошок является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, общей массой почти 2,5 грамма.

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По оперативной информации, изъятое запрещенное вещество предназначалось для личного употребления. По данному факту проводится проверка.

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