Понедельник, 28 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

В рязанских школах появятся советники по воспитанию

7info 2
Изображение от gpointstudio на Freepik

С 1 сентября в школах Рязани будут работать советники директоров по воспитанию.

Как сообщила министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина на третьем региональном форуме «Гражданское общество – детям», в 26 школах и учреждениях среднего профессионального образования будет введено 200 ставок.  

Ольга Щетинкина отметила, что правительство России в 2021 году приступило к формированию единого образовательного пространства, в том числе и к воспитанию, основанном на традиционных нравственных ценностях и едином календаре событий.

Сейчас по всем школьным предметам разработаны единые федеральные программы, которые могут дополняться региональным компонентом, сообщают «Рязанские ведомости».

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Срок окончания благоустройства Лесопарка перенесли больше чем на месяц

Срок окончания благоустройства Лесопарка в Рязани перенесли с 1 сентября на 10 октября.

Заслуженный врач России и выпускник РязГМУ погиб при вылете с трассы в карьер

Заслуженный врач России и выпускник Рязанского медицинского университета Виктор Зараев погиб, вылетев с трассы в карьер.

В ДТП в поселке Строитель пострадали два человека

В понедельник, 28 августа, в аварии в поселке Строитель пострадали два человека.

Павел Малков: «Рязанской области необходимо серьезное развитие»

Об этом губернатор сказал на встрече с командами регионального этапа конкурса управленцев «Лидеры России».

На перекрестке улиц Ленина и Свободы в Рязани не работают светофоры

На перекрестке у филармонии в Рязани не работают светофоры.

В ДТП в поселке Строитель пострадал мужчина

Днем 28 августа в Строителе произошло ДТП с одним пострадавшим.

Пять человек пострадали в ДТП на Куйбышевском шоссе Рязани

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Группа «Моя Мишель» прокомментировала выступление в Рязани

Коллектив выступил на большом концерте, прошедшем вечером 27 августа на площади Победы в честь Дня города.

34-летний мужчина задержан в Рязанской области за изнасилование 15-летней девочки

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

Уличный художник из Венесуэлы создаст серию муралов в Рязани

В дни проведения VI Международного форума древних городов в Рязани работает молодой художник из Венесуэлы Хулио Линарес.

На окраине Рязани кошек и собак бесплатно вакцинируют от бешенства

Вакцинация проводится в целях не допущения возникновения заболевания бешенством.

Убийца из Ермиши получил 9,5 лет колонии

Во время распития алкоголя между односельчанами случился конфликт, хозяин нанёс гостю множественные ножевые ранения в область лица и шеи.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации