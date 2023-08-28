В рязанских школах появятся советники по воспитанию

С 1 сентября в школах Рязани будут работать советники директоров по воспитанию.

Как сообщила министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина на третьем региональном форуме «Гражданское общество – детям», в 26 школах и учреждениях среднего профессионального образования будет введено 200 ставок.

Ольга Щетинкина отметила, что правительство России в 2021 году приступило к формированию единого образовательного пространства, в том числе и к воспитанию, основанном на традиционных нравственных ценностях и едином календаре событий.

Сейчас по всем школьным предметам разработаны единые федеральные программы, которые могут дополняться региональным компонентом, сообщают «Рязанские ведомости».