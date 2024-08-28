В рязанских школах появились учебные кабинеты для обучения работе с БПЛА

В ряде школ Рязани появились специализированные кабинеты для обучения школьников работе с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Артёмов в соцсетях.

В гимназии № 5, школах № 55, 63, 64, 69, 71, 76 оборудованы учебные кабинеты, а также организованы малая и большая полётные зоны для практических занятий.

— Нам важно, чтобы образование шагало в ногу со временем, дети имели доступ к современным технологиям, педагоги имели все возможности для профессионального роста», – отметил Виталий Артёмов.

Инициатива связана с реализацией национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Финансирование проекта осуществляется за счет федеральных, областных и городских средств. На реализацию проекта выделено 15 млн. рублей, из которых 14,3 млн. рублей – областные средства, 700 тыс. рублей – средства бюджета города Рязани.