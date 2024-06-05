Среда, 5 июня, 2024

В рязанских школах оборудуют классы, где будут обучать работе с беспилотниками

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/ve_artemov

В Рязани приступили к оборудованию в школах специальных классов, в которых будут обучать работе с беспилотниками. Проект реализуется в рамках национальной программы «Беспилотные авиационные системы». Об этом в своем Telegram-канале глава администрации города Рязани Виталий Артемов.

«Благодаря поддержке региональных властей к 1 сентября учебные классы появятся в 5-й гимназии, 55-й, 63-й, 64-й, 69-й, 71-й и 76-й школах. Там выделены помещения под полетные зоны, где будет вестись подготовка пилотирования БПЛА. Сейчас педагоги указанных школ уже проходят дополнительное обучение работе с дронами», — пишет мэр города.

Сообщается, что учащиеся по этой программе школьники получат хорошие технические и инженерные навыки, что в будущем поможет им стать высококлассными специалистами во многих сферах.

В рязанских школах оборудуют классы, где будут обучать работе с беспилотниками
В рязанских школах оборудуют классы, где будут обучать работе с беспилотниками

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