В рязанских банках и магазинах будут бесплатно менять монеты на купюры

Рязанцы могут обменять монеты на банкноты. С 7 по 19 апреля 2025 года проходит Всероссийская акция «Монетная неделя». В ней участвуют банки и сетевые магазины.

Обменять можно любые российские деньги, выпущенные после 1997 года. Примут и копейку, и 10 рублей. Чтобы ускорить обмен, лучше заранее рассортировать мелочь по номиналу.

Адреса кредитных организаций и магазинов, где будут менять монеты на банкноты, и условия в конкретной точке можно узнать на на сайте монетнаянеделя.рф . В списке есть офисы и торговые организации как в областном центре, так и в районах Рязанской области. Те, кто принесет мелочь в банк, смогут не только получить купюры, но и зачислить деньги на счет, в этом случае нужно быть клиентом банка. Для обмена же достаточно будет предъявить паспорт.

«Монеты — привычная часть нашей жизни, но чаще всего они копятся годами в копилках. Во время «Монетной недели» можно вернуть эти деньги в оборот, сразу получить банкноты или пополнить счет. Это быстро, удобно и бесплатно, участники акции не берут комиссию за обмен», — говорит заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова. Реклама

Во время прошлой «Монетной недели» жители Рязанской области принесли в банки 657 тысяч монет.