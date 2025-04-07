В рязанских банках и магазинах будут бесплатно менять монеты на купюры

Рязанцы могут обменять монеты на банкноты. С 7 по 19 апреля 2025 года проходит Всероссийская акция «Монетная неделя». В ней участвуют банки и сетевые магазины.
Обменять можно любые российские деньги, выпущенные после 1997 года. Примут и копейку, и 10 рублей. Чтобы ускорить обмен, лучше заранее рассортировать мелочь по номиналу.
Адреса кредитных организаций и магазинов, где будут менять монеты на банкноты, и условия в конкретной точке можно узнать на на сайте монетнаянеделя.рф. В списке есть офисы и торговые организации как в областном центре, так и в районах Рязанской области. Те, кто принесет мелочь в банк, смогут не только получить купюры, но и зачислить деньги на счет, в этом случае нужно быть клиентом банка. Для обмена же достаточно будет предъявить паспорт.
Во время прошлой «Монетной недели» жители Рязанской области принесли в банки 657 тысяч монет.