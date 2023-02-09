В Рязани живодёры замучили щенков: с одного пытались снять скальп

В Рязани неизвестные убили и покалечили щенков. О чудовищной жестокости к братьям нашим меньшим пишет «Комсомольская правда».

Всё произошло на улице Лесопарковой недалеко от заброшенного порта. Там ощенилась собака, которую некачественно стерилизовали. Родилось трое щенков. За взрослым животным и малышами присматривали неравнодушные горожане. Щенков пытались пристроить, одного из них уже собирались взять в семью.

6 февраля граждане приехали кормить щенков и увидели страшную картину. С выжившего щенка пытались снять скальп, а убитому выкололи глаз гвоздём. Тельце с пробитой головой и выпущенными кишками лежало в будке.

Второй щенок находился в полумёртвом состоянии. Он был весь в порезах. Изверги пытались снять с него скальп, ковыряли гвоздём по всей шее. Гвоздь нашли рядом и изъяли для экспертизы. Выжившего щенка привезли к ветеринару в состоянии болевого синдрома. Он начал есть и сходил в туалет. По словам ветеринара, если в течение 3 дней щенок придёт в себя, то выживет, но может остаться инвалидом.

Третий щенок спрятался, мучители его не достали. Малыш в безопасности, ему нужны надёжные хозяева и дом.

Рязанка, обнаружившая замученных животных, ездила к будке, чтобы подкараулить садиста. Однако выследить в будний день никого не удалось. У местной жительницы она выяснила, что в этом месте обычно гуляют второклассники, недавно к ним присоединился мальчик из пятого класса.

По факту жестокого обращения с животными составлено и передано в полицию заявление.

Сейчас чудом оставшиеся в живых щенки нуждаются в заботливых хозяевах и доме. Питомцев можно забрать, предварительно позвонив Анне или Екатерине по телефонам: 8 (910) 620-10-76 и 8 (910) 509-39-13.