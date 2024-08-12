Понедельник, 12 августа, 2024

В Рязани женщина с одной почкой стала мамой

Автор: 7info7

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Изображение от onlyyouqj на Freepik

В Рязанском перинатальном центре мамой стала пациентка с врожденным отсутствием одной почки. об этом сообщается в группе сообщества Рязанского областного перинатального центра.

Такая патология встречается крайне редко, она установлена менее чем у 2% населения. Беременность при этом является серьезным испытанием для организма, ведь единственная почка испытывает колоссальную нагрузку.

Врачи перинатального центра вели беременность Елизаветы с особым вниманием, регулярно проводя необходимые обследования и консультации. Благодаря профессионализму медиков и ответственному отношению самой пациентки, беременность прошла благополучно. Елизавета родила здорового мальчика весом 3520 граммов и ростом 55 сантиметров. Малыша назвали Павлом.

В настоящее время и мама, и малыш чувствуют себя хорошо и уже находятся дома.

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