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Изображение от ededchechine на Freepik
Экономика и бизнес

В Рязани здание «Пятёрочки» на Есенина продают за 75 миллионов

Валерия Мединская

На онлайн-платформе «Авито» появилось объявление здания на улице Есенина, в котором находится магазин «Пятёрочка». Торговое помещение по адресу д. 72/2 предлагают приобрести за 75 миллионов рублей.

Общая площадь объекта, в котором сейчас находится супермаркет, составляет 1300 квадратных метров. В описании объекта указано наличие четырёх отдельных входов, два из которых подходят для погрузки и разгрузки товаров. Помещение обеспечено индивидуальной системой отопления, электрической мощностью в 60 кВт, а также центральным водоснабжением и канализацией. Высота потолков — 3,5 метра.

Среди преимуществ продавец выделяет панорамное остекление, придающее зданию современный вид и обеспечивающее хорошее освещение, а также собственную парковочную зону.

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