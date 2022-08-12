В Рязани завершился ремонт дороги на улице Новоселов

В Рязани в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершился ремонт дороги по улице Новоселов. Работы прошли на участке от дома №40А до дома №58. Протяженность объекта составила 1,2 км.

Дорога по улице Новоселов обладает высокоинтенсивным движением. Особенно в часы пик. Поэтому помимо замены дорожного полотна на объекте был перенесен пешеходный переход. Теперь он располагается в районе пересечения с Шереметьевским проездом. Эта мера повысит уровень безопасности для пешеходов. Также на объекте было установлено осевое ограждение, разделяющее потоки транспорта.

Для повышения пропускной способности дороги светофор на перекрестке в районе поворота на ул.Зубкова оснастили системой автоматического управления дорожным движением (АСУДД). С помощью детектора транспорта светофор в режиме реального времени передает на систему управления светофорными объектами информацию о трафике. Сама система анализирует полученные данные, и по проработанным заранее алгоритмам оптимизирует условия для работы светофора и улучшает трафик.

Кроме того, в настоящее время администрацией города прорабатывается вопрос модернизации данного светофора. На объекте планируется установка дополнительных секций для выполнения левоповоротных маневров.