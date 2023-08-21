В Рязани завершился региональный хоккейный турнир памяти Эдуарда Султанаева

В субботу, 19 августа, в ЛДС «Десант» состоялось закрытие регионального хоккейного турнира памяти Эдуарда Султанаева.

В нем приняли участие 8 команд – участники Ночной хоккейной лиги в Рязанской области в дивизионе «Любитель 50+».

На закрытии турнира выступил заместитель министра физической культуры и спорта Игорь Мишин, почетный спортивный судья России Виктор Губернаторов и президент федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов. Он отметил, что Эдуард был товарищем каждому игроку, который стоит сейчас на льду. Он был настоящим верным другом и выдающимся хоккеистом, его знали далеко за пределами региона и всегда приходили смотреть на его игры.

Олег Смирнов заметил, что данный турнир всегда будет проводиться для участников дивизиона «Любитель 50+», так как именно в этом дивизионе Эдуард Султанаев играл в своем заключительном сезоне в НХЛ. На мероприятии присутствовала семья Эдуарда: дочери Тая и Алена, которые выразили большую благодарность организаторам за сохранение памяти их мужа, папы, дедушки.

В рамках хоккейного турнира на льду развернулась нешуточная борьба, с помощью которой определились победители. Бронзовыми призерами турнира стала команда «Автомобилист», на второй ступени пьедестала почета – «Восход» из родного для Эдуарда Касимова. Победителями стали хоккеисты из ЛХК «Спасск».