В Рязани завершился городской дистанционный слет «Друзья природы»

С 11 по 19 мая Рязанской городской станцией юных натуралистов в дистанционном формате был проведен слет «Друзья природы», посвященный Году культурного наследия народов России. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Мероприятие ежегодно проводится в целях воспитания у учащихся экологической культуры, патриотизма и гражданственности в процессе практической деятельности по изучению и сохранению природного наследия родного края.

Участниками слета стали 59 обучающихся 5-7 классов из 12 образовательных учреждений Рязани, которые в течение учебного года принимали активное участие в городских мероприятиях естественнонаучной и природоохранной направленностей.

Во время проведения слета команды с увлечением выполняли задания на экологическом маршруте «Юные друзья города», а также делились своим опытом выращивания растений.

По итогам слета участники награждены дипломами и памятными призами.