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В Рязани завершается ремонт на улице Крупской

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Кристина Аманн
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В Рязани на улице Крупской завершается ремонт. Об этом на заседании правительства Рязанской области 11 ноября сообщил заместитель главы администрации Михаил Ромодин.

Дорогу ремонтируют в рамках муниципального контракта, заключенного с АО «Рязаньавтодор». Стоимость работ составляет 111 миллионов рублей.

Ремонт по контракту должен был завершиться еще 31 октября, однако работы не приняли. Подрядчик переделает примыкание к дому № 9 по ул. Крупской для устранения застоя воды. Также в эту субботу, 9 ноября, выполнена призма схода на пересечении с ул. Костычева.

— Добавлю, что разработана проектная документация на ремонт ул. Костычева, стоимость работ составляет 25 млн. рублей. Планируем принять участие в конкурсном отборе Минтранса на 2025 год, – отметил Михаил Ромодин.

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