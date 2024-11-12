В Рязани завершается ремонт на улице Крупской

В Рязани на улице Крупской завершается ремонт. Об этом на заседании правительства Рязанской области 11 ноября сообщил заместитель главы администрации Михаил Ромодин.

Дорогу ремонтируют в рамках муниципального контракта, заключенного с АО «Рязаньавтодор». Стоимость работ составляет 111 миллионов рублей.

Ремонт по контракту должен был завершиться еще 31 октября, однако работы не приняли. Подрядчик переделает примыкание к дому № 9 по ул. Крупской для устранения застоя воды. Также в эту субботу, 9 ноября, выполнена призма схода на пересечении с ул. Костычева.