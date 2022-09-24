В Рязани затопило участок улицы Быстрецкой

На улице Быстрецкой в Рязани скопилась вода на проезжей части. Фото потопа появились в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ ВКонтакте.
Администрация Рязани дала в комментарии свой ответ. Ливнёвка на Быстрецкой в районе перекрёстка с круговым движением принадлежит застройщику «Капитал». Владельцем сетей является компания «Капитал», которая обязана содержать имущество в надлежащем состоянии.
24 сентября по жалобам местных жителей Дирекция благоустройства провела откачку воды на этом участке, но с учётом погодных условий не исключено повторное подтопление.