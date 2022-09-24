Суббота, 24 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани затопило участок улицы Быстрецкой

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Фото из группы RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ ВКонтакте

На улице Быстрецкой в Рязани скопилась вода на проезжей части. Фото потопа появились в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ ВКонтакте.

«Быстрецкая, рядом с 22 домом круг. Целый квартал оказывается в заложниках у озера на кругу в самый маленький дождь или по весне. Машины глохнут в воде. Пешком не пройти», – отмечается в сообщении.

Администрация Рязани дала в комментарии свой ответ. Ливнёвка на Быстрецкой в районе перекрёстка с круговым движением принадлежит застройщику «Капитал». Владельцем сетей является компания «Капитал», которая обязана содержать имущество в надлежащем состоянии.

В Рязани затопило участок улицы Быстрецкой

24 сентября по жалобам местных жителей Дирекция благоустройства провела откачку воды на этом участке, но с учётом погодных условий не исключено повторное подтопление.

«Сейчас представители администрации связываются с руководством строительной компании для принятия дальнейших решений и организации совместной работы», – сообщила мэрия Рязани.

В Рязани затопило участок улицы Быстрецкой
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