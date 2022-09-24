В Рязани затопило участок улицы Быстрецкой

На улице Быстрецкой в Рязани скопилась вода на проезжей части. Фото потопа появились в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ ВКонтакте.

«Быстрецкая, рядом с 22 домом круг. Целый квартал оказывается в заложниках у озера на кругу в самый маленький дождь или по весне. Машины глохнут в воде. Пешком не пройти», – отмечается в сообщении.

Администрация Рязани дала в комментарии свой ответ. Ливнёвка на Быстрецкой в районе перекрёстка с круговым движением принадлежит застройщику «Капитал». Владельцем сетей является компания «Капитал», которая обязана содержать имущество в надлежащем состоянии.

24 сентября по жалобам местных жителей Дирекция благоустройства провела откачку воды на этом участке, но с учётом погодных условий не исключено повторное подтопление.