В Рязани зарегистрировали управляющую компанию Торгового городка

В Рязани зарегистрирована управляющая компания Торгового городка. Об этом сообщает инстаграм-аккаунт ТГ.
Чем своя команда управления будет заниматься в городке?
Станет владельцем павильонов, которые будут переданы новым резидентам.
Будет центром компетенций по работе с ревитализацией объектов культурного наследия в Рязани и области.
Займётся продвижением городка и коммуникацией с туристическими проектами.
Привлечёт социальные и предпринимательские проекты, чтобы новая экономическая деятельность сохранилась в объектах городка и развивала его.
Главной задачей управляющей компании станет работа со смыслами, продолжение и развитие идей, которые были заложены в концепцию проекта.