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Понедельник, 13 декабря, 2021
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В Рязани зарегистрировали управляющую компанию Торгового городка

7info

В Рязани зарегистрирована управляющая компания Торгового городка. Об этом сообщает инстаграм-аккаунт ТГ.

— Министерство культуры и туризма совместно с министерством промышленности и экономического развития и Корпорацией развития Рязанской области зарегистрировали управляющую компанию городка для развития проектов, связанных с культурным наследием и креативными индустриями, — говорится в сообщении.

Чем своя команда управления будет заниматься в городке?

Станет владельцем павильонов, которые будут переданы новым резидентам.

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Будет центром компетенций по работе с ревитализацией объектов культурного наследия в Рязани и области.

Займётся продвижением городка и коммуникацией с туристическими проектами.

Привлечёт социальные и предпринимательские проекты, чтобы новая экономическая деятельность сохранилась в объектах городка и развивала его.

Главной задачей управляющей компании станет работа со смыслами, продолжение и развитие идей, которые были заложены в концепцию проекта.

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