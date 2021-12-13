В Рязани зарегистрировали управляющую компанию Торгового городка

В Рязани зарегистрирована управляющая компания Торгового городка. Об этом сообщает инстаграм-аккаунт ТГ.

— Министерство культуры и туризма совместно с министерством промышленности и экономического развития и Корпорацией развития Рязанской области зарегистрировали управляющую компанию городка для развития проектов, связанных с культурным наследием и креативными индустриями, — говорится в сообщении.

Чем своя команда управления будет заниматься в городке?

Станет владельцем павильонов, которые будут переданы новым резидентам.

Реклама

Будет центром компетенций по работе с ревитализацией объектов культурного наследия в Рязани и области.

Займётся продвижением городка и коммуникацией с туристическими проектами.

Привлечёт социальные и предпринимательские проекты, чтобы новая экономическая деятельность сохранилась в объектах городка и развивала его.

Главной задачей управляющей компании станет работа со смыслами, продолжение и развитие идей, которые были заложены в концепцию проекта.