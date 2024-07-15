В Рязани запланирован ямочный ремонт

В ночь с 14 по 15 июля бригады уборки удаляли загрязнения из парковочных карманов вдоль улицы Княжье поле от улицы Интернациональной до Семчинской. Работы по уборке проезжих частей дорог общего пользования продолжаются во всех районах города, сообщается на сайте администрации Рязани.

Днем 15 июля запланировано проведение ямочного ремонта на участках улиц 3-и Бутырки, Колхозной, Зубковой и Восточном промузле. На улице Советской в поселке Семчино будет проводиться исправление профиля гланулятором. Продолжается покос газонов, уход за зелеными насаждениями.

Сотрудники с самого утра вышли на уборку городских территорий. Электрики устраняют повреждения в районе Мервино и поселке Солотча. Бригады уборки также работают на улице Строителей.